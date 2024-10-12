Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Bostanlar Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Y.M. idaresindeki 07 BVH 792 plakalı motosiklet, aynı yönde seyir halinde olan Ş.S. idaresindeki 07 UF 395 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada her iki motosikletin sürücüleri asfalt zemine savrularak yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Ş.S., Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.