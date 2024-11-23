Antalya’nın Aksu ilçesinde dün akşam birer saat arayla oluşan hortum seraları vurdu. Saat 20.00 ve 21.00’de aynı noktalarda yaşanan hortum sebebiyle yaklaşık 18 dönüm sera arazisi kullanılamaz hale geldi.

Antalya’da dünden bu yana etkili olan sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar Aksu ilçesinde hortuma dönüştü. Kemerağzı Mahallesinde saat 20.00’de çıkan hortumun ardından 21.00’de çıkan ikinci hortum hasat bekleyen ürünlerin bulunduğu 18 dönümlük sera arazisini yıkıp geçti. Demirleri ve naylonları fırlatıp atan hortum, seralardaki domates, biber ve patlıcanlara da büyük zarar verdi. Gece seralarına gelen çiftçiler gördükleri manzarayla neye uğradığını şaşırdı.

Karaçalı Mahalle muhtarı Mustafa Kara, dün gece saat 21.00 sıralarında büyük afet yaşandığını belirterek, "Mahsullerimiz perişan halde, üretici 5 yıl geri gitti, hortum yarım saat sürdü önce saat 20.00’de sonra saat 21.00 sıralarında geldi. Yaklaşık 80 dönüm üzerinde sera kullanılamaz halde, domates biber patlıcan gibi ürünler ekiliydi ortalama 150 milyon liranın üzerinde zarar var, bulunduğumuz yer 18 dönüm burayı bile 50 milyon liraya yaptıramayız" dedi.

Mustafa Yılmaz isimli üretici ise hasarlarının büyük olduğunu belirterek, "Buradaki amacımız üretmek, üretime devam edebilmemiz için destek almak zorundayız, benim bu 8 dönüm araziyi yeniden ayağa kaldırmam 5-6 milyon lira, bunu tek başımıza yapmamız mümkün değil" diye konuştu.

Kemerağzı’nda üreticilik yapan ve serası zarar gören Şenay Rüzgar ise bütün hayallerinin hortumla sona erdiğini söyledi. Serayı krediyle yaptıklarını söyleyen Rüzgar, "Seramızda hortum çıktı, ben bu serayı krediyle yaptırdım hala kredim ödenmedi, telef olan ürünlere mi yanayım seralarımın yerle bir olmasına mı yanayım. 18 dönümün hepsi gitti, destek çıkmazsa çiftçi bitti arkamızda durulmazsa yeniden ayağa kalkamayız, bu işin içinden çıkmam mümkün değil burası benim 4,5 dönüm krediyle satın aldık krediyle yaptık, şu anda battık, 5 milyon zararım var" dedi.