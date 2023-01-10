Antalya’da helikopter-dron destekli "emniyet kemeri, radar, alkol, yük ve yolcu taşımacılığı, ışık, hatalı sollama" denetimleri gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, radarla hız denetimi çerçevesinde 233 sürücüye ceza kesildi.

Antalya’da helikopter-dron destekli "emniyet kemeri, radar, alkol, yük ve yolcu taşımacılığı, ışık, hatalı sollama" denetimleri gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, radarla hız denetimi çerçevesinde 233 sürücüye ceza kesildi.

Antalya Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, helikopter ve dron destekli trafik kontrolü gerçekleştirildi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, 2-9 Ocak tarihleri arasında farklı saatlerde trafik ekiplerince havadan helikopter ve dron destekli "emniyet kemeri, radar, alkol, yük ve yolcu taşımacılığı, ışık, hatalı sollama" gibi konularda denetim yapıldı. Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerinin etkin bir şekilde devam edeceği belirtilen açıklamada, özellikle sürücülerde denetim duygusunun üst düzeyde tutulmasının hedeflendiği belirtildi.

Antalya’nın birçok noktasında gerçekleştirilen trafik denetlemelerinde eksiği görülen araç ve sürücülerine cezai işlem uygulanırken; sürücüler, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, havadan helikopter ve dron ile yapılan denetimlerin devam ettiği bilgisi verildi.

Gerçekleştirilen denetimler sonucu; helikopter-dron denetiminde 118 sürücü, radarla hız denetimi çerçevesinde 233 sürücü, ticari araç ve şoförlerinin denetimi çerçevesinde ise 2 bin 476 araç denetlenerek, 21 sürücüye trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca, Yaşam Tüneli Eğitim Çadırı’nda 33 araç ve 116 yolcu olmak üzere toplam 149 yol kullanıcısına eğitim verildi.

Açıklamanın sonunda, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik denetimlerin aralıksız devam edeceği bilgisi paylaşıldı.