Antalya’da çeşitli hastanelerde görevli sağlık çalışanı ve doktorlar İsrail’in Gazze ve Lübnan’a yönelik saldırılarını düzenledikleri ‘Sessiz Yürüyüş’ ile protesto etti

7 Ekim 2023 tarihinde Aksa Tufanı ile başlayan ve sonrasında İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarıyla devam eden savaş Lübnan’a da sıçrarken Antalya’da görev yapan doktor ve sağlık çalışanları İsrail’in saldırılarını protesto etti. Ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları bulunan grup Muratpaşa Camii’nden başlayarak ve Kapalıyol boyunca sessiz bir şekilde yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün sonunda grup adına konuşan Sessiz Hekimler Platformu üyesi Dr. Muhammet Azat Demir, ilk yürüyüşün ardından nerdeyse tam 1 yıl sonra yine meydanlarda olduklarını belirterek, “51 haftadır yılmadan hatırlamaya ve hatırlatmaya çalışıyoruz. Tüm dünya devletleri kör ve sağır rolünde zulmü seyretse de bizler kalbimizle, vicdanımızla izzetli Gazze halkının yanında olduğumuzu gösterdik, göstermeye devam edeceğiz” dedi.

“850 bin kişi evinden oldu”

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının neredeyse 400 gündür devam ettiğini ve 50 bine yakın insanın hayatını kaybettiğini belirten Demir, “Gazze yetmezmiş gibi Lübnan’ın güneyine başlattığı saldırılarda 850 bine yakın insan evinden oldu. Artık ölü ve yaralı sayılarının, yıkılan şehirlerin, travmatize olmuş toplulukların bu azgın azınlık ve destekleyicileri için hiçbir şey ifade etmediği net bir şekilde anlaşılmış oldu. Azgın köpek gibi etrafına saldıran bu mezmum yapının tasmasını elinde bulunduran güçlerin de maskesi düştü ve tüm dünyadan halklar güçleri yettiğince zalime zulmünü haykırmaya başladı. Gazze için elimizden ne geliyorsa yapacak, duayı ve boykotu hayat biçimi haline getirecek ve nesiller boyu aktarılacak bir bilinçle mücadele edeceğiz” ifadelerini kullandı. Yapılan açıklamanın ardından grup üyeleri olaysız bir şekilde ayrıldı.