Meteoroloji 4. Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Acar, turizm kenti Antalya’da hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üstünde seyredeceğini ve 34 dereceleri bulacağını kaydetti.

Meteoroloji 4. Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Acar, turizm kenti Antalya’da hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üstünde seyredeceğini ve 34 dereceleri bulacağını kaydetti.

Sonbahar mevsiminin iyiden iyiye hissedilmeye başlandığı turizm kenti Antalya’da, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Gündüz sıcak hava etkisini devam ettirirken, geceleri ise sıcaklıklar düşmeye başladı. Hava sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü kentte, önümüzdeki bir hafta boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üstünde olması bekleniyor.

Antalya Meteoroloji Bölge Müdürü Yardımcısı Hasan Acar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminler doğrultusunda bölgede sıcaklık artışlarında 2 ile 4 derece arasında artışlar beklediklerini kaydetti.

Maksimum sıcaklıkların kent merkezinde 34 dereceyi bulabileceğini ifade eden Acar, “Muğla, Isparta, Burdur gibi iç kesimlerde sıcaklıklar minimum maksimum 24 dereceye kadar çıkacak. Şu andaki sıcaklıklar mevsim normallerinin 1 derece üzerinde yer alıyor. Önümüzdeki günlerde cumaya kadar 2 ile 4 derece yükselmesini bekliyoruz. Yeni gelen hava kütlelerine göre de haftaya yeni bir değerlendirme yapılacak” dedi.

Öte yandan uzmanla düşün nem nedeniyle orman yangınlarına karşı da vatandaşları duyarlı olma noktasında uyardı.