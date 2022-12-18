Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde hasta almaya giden ambulans, otomobille çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, ambulans ve otomobilde maddi hasar oluştu.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde hasta almaya giden ambulans, otomobille çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, ambulans ve otomobilde maddi hasar oluştu.

Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Gazi Mahallesi Fahri Leylek Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta almaya giden 112 Acil Servisi’ne ait ambulans, Fahri Leylek Caddesi’nden Gazipaşa Toptancı Hali istikametine ilerlerken aynı yönde seyir halinde olan ve yolun solunda bulunan markete gitmek için manevra yapan A.Ö.’nün kullandığı 07 UG 553 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, ambulans ve otomobilde hasar oluştu. Alınan ihbarın ardından olay yerine gelen polis, caddede başka kaza yaşanmaması için yolda güvenlik önlemi alıp, trafiği kontrollü olarak sağladı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.