Antalya’nın Alanya ilçesinde, 8 ile 20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 4 şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, “gece vakti yağma, dolandırıcılık, kasten yaralama, imar kirliliğine neden olma, hakaret ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma, hırsızlık, kasten öldürme, yaralama, bir yabancıyı ülkeye sokma" suçlarından 8 ile 20 arasında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan A.Ş., V.A., F.S.M.V. ve N.T. yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.