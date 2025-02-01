Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin trafik yoğunluğunu azaltmak ve toplu taşımayı özendirmek amacıyla halk otobüslerine özel şerit uygulaması UKOME’den geçti.

Alınan karara göre ana arterlerde otobüslerin sağ şeridi kullanması zorunlu olacak. Bu şeridi kullanan toplu taşıma araçları yoğunluğa takılmadan kesintisiz ilerleyecek. Uygulamaya etap etap geçilecek. İlk etap Mevlana Kavşağı ile Güllük Kavşağı arasında ve bu istikamette başlayacak.

UKOME Toplantısında alınan karara göre en sağ şeritler halk otobüsleri için zorunlu olacak, diğer araçlarda bu şeridi kullanabilecek ancak bu şeritte araçlar kesinlikle bekleme yapamayacak, park edemeyecek. Uygulamanın ilk etabı Mevlana Kavşağı ile Güllük Kavşağı arasında ve bu istikamette başlayacak.

Akıllı kavşak uygulaması yapılacak

Güzergahtaki iki adet sinyalize kavşakta akıllı kavşak uygulaması yapılacak. Tramvay araç geçişini kesmeyecek, Samanyolu Kavşağı Turgut Reis Caddesi sola dönüş araç verileri düşük olduğundan kapatılarak buradaki sinyalizasyon iptal edilerek araçların direkt geçişi sağlanabilecek. Otobüslerin bu hattan geçişi düzenlenecek, otobüslerin peş peşe bu hatta girmesi önlenecek.

Emniyet ve zabıta etkin önlemler alacak

Alt geçitleri kullanan otobüsler yoğunluk oluşmaması ve uygulamanın ilk başlangıçta mağduriyet oluşturmaması için aynı anda değil, belli sayılarda sağ şeride yönlendirilecek.

Servis araçları bu güzergahta toplu taşıma durağını kullanmayacak, servis araçları her yerde durup yolcu indirip bindiremeyecek. Servis araçları için bekleme yapmaksızın indirme bindirme yerleri belirlenecek. Emniyet ve Zabıta görevlileri yasak parkı önlemek için etkin önlemler alacak. Uygulamayla yoğun saatlerde 4 şeridi kullanılabilen bu hattın 8 şeridinin kullanılması, toplu taşımanın hızlanması, şahsi araç kullanımının da akışkan hale getirilmesi amaçlanıyor.