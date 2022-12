Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, Antalyalıları uygun, sağlıklı ve kaliteli etle buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Halk Et projesi üçüncü yılında. İlk şubesi 11 Aralık 2019’da hizmete giren proje çerçevesinde 3 yılda 480 bin 773 vatandaşa 1084 ton 422 kg et ve et ürünü satışı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in, Antalyalıları uygun, sağlıklı ve kaliteli etle buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Halk Et projesi üçüncü yılında. İlk şubesi 11 Aralık 2019’da hizmete giren proje çerçevesinde 3 yılda 480 bin 773 vatandaşa 1084 ton 422 kg et ve et ürünü satışı yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in 2019 yılında yerelden kalkınma modelinin ilk adımı olarak hayata geçirdiği, Antalyalıları uygun fiyatlı, sağlıklı ve güvenilir et ve et ürünleriyle tanıştıran Halk Et Projesi üçüncü yılını doldurdu. Halk Et ile Antalyalılar direk besiciden alınarak hijyen ortamlarda kesimi yapılarak ucuz ve sağlıklı, güvenilir et ürünlerine kolaylıkla ulaşabiliyor. Kepez, Manavgat, Alanya ve Serik’te bulunan satış mağazalarının yanı sıra mobil satış tırı ile ilçeleri gezen Halk Et, piyasaya göre yüzde 25 daha uygun fiyatı ile vatandaşların gözdesi. Antalyalılar, artan fiyatlarla birlikte sofrasının et ihtiyacını karşılayabilmek için Halk Et’i tercih ediyor. Üç yılda toplam 480 bin 773 vatandaş Halk Et mağazalarını ziyaret ederek, 1084 ton 422 kilogram et ve et ürünü aldı.

“Yerel üreticiden alınıyor”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Et Projesi ile Antalyalı hayvan yetiştiricilerine de destek oluyor. Halk Et Mağazaları’nda satılan et ürünlerinin elde edildiği büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ilk elden yerel üreticilerden alınıyor. Yerelden kalkınma vizyonu çerçevesinde Antalyalı hayvan üreticilerini destekleyen Büyükşehir Belediyesi, üç yılda 1188 yetiştiriciden 8 bin 895 hayvan satın aldı.

“Hijyenik kesim”

Halk Et Satış Mağazalarında tüketime sunulan etler, hijyenik ve modern bir ortamda, güvenle tüketiciye ulaştırılıyor. ANET tarafından, veteriner, gıda mühendisi ve uzman kişilerin olduğu bir komisyonca yerel üreticilerden alınan hayvanlar yine ANET’in kendi mezbahasında kesilerek, veteriner gözetiminde işleniyor.

“Vatandaşın yüzünü güldüren proje”

İlki Kepez İlçesi Zafer Mahallesi’nde 11 Aralık 2019’da hizmete giren Halk Et Satış Mağazası’na üç yılda 214 bin 064 vatandaş ziyaret ederek, 635 bin 912 kilogram et ürünü alışverişi gerçekleştirdi. Manavgat’ta 19 Şubat 2020’de açılan satış mağazasında 58 bin 50 kişi, 97 bin 946 kilogram, 6 Mayıs 2020 tarihinde hizmete giren Alanya Halk Et Mağazası’nı ziyaret eden 70 bin 215 kişi ise 112 bin 039 kilogram et ürünü satın aldı. Serik’te 2 Ekim 2020’de hizmete giren Halk Et Satış Mağazası’nda 57 bin 167 vatandaşa 89 bin 547 kg et ve et ürünü satışı gerçekleştirildi. 11 Ocak 2021’den bu yana Korkuteli, Elmalı, Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş’ta haftanın belirli günleri park eden Halk Et Mobil Mağazasından ise 81 bin 277 kişiye, 148 bin 978 kg et ürünü satışı yapıldı.