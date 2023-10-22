Antalya’nın Serik ilçesinde toptancı halinde limonun kilogram fiyatı 3 liraya kadar düştü.

Limon fiyatı, Serik Toptancı Halinde 3 liraya kadar düştü. Fiyatla ilgili açıklamalarda bulunan limon üreticisi Ahmet Yıldız, “10 dönüm alana diktim. Hal bölgesinde komisyoncu arkadaşlarda görüyorum. Gelen limonlar neredeyse 10 gündür burada, alan yok. 3 liraya alan yok. Yaklaşık 3 senedir limon dalında kalıyor. Bundan 3 yıl önce limon 7 liraya satılıyordu hal bölgesinde. Her şeye rağmen üretmeye devam edeceğiz. 3 lira da olsa mecburuz ağaçlara bakmaya" diye konuştu.