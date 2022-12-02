Antalya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından düzenlenen operasyonda; 25 gümrük kaçağı cep telefonu, 12 değişik markalarda cep telefonu ve 22 kulaklık ele geçirildi.

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Antalya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından düzenlenen operasyonda; 25 gümrük kaçağı cep telefonu, 12 değişik markalarda cep telefonu ve 22 kulaklık ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü, kaçakçılık faaliyetlerine yönelik yürüttüğü çalışmalarda, Muratpaşa ilçesinde 1 iş yerinde gümrük kaçağı cep telefonu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. İş yerinde yapılan aramada; 25 gümrük kaçağı cep telefonu, 12 değişik markalarda cep telefonu ve 22 kulaklık ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şahıs hakkında “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu” çerçevesinde işlem yapıldığı bildirildi.