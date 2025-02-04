Antalya’da faaliyet gösteren bin 660 gübre dağıtım bayisi denetlenecek.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yıl boyunca yaptığı rutin denetimlerle gübre dağıtım bayilerini mercek altına aldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gübre kullanımının yoğun olduğu ilkbahar ayları öncesinde, eş zamanlı olarak gübre denetimi yapmaya başladı. Yapılan denetim ve kontrollerde, bayilerin fiziki şartlarının mevzuata uygunluğu, satışı yapılan bitki koruma ürünlerinin ruhsat ve son kullanım tarihleri kontrolü yapıldı. Ayrıca, bayilerde satışı yasak olan maddelerin denetimi, insan ve hayvan gıdalarının bulunup bulunmadığı, iş yerindeki güvenlik tedbirlerinin uygunluğu kontrol edildi. Üreticilerin doğru bitki koruma ürününün kullanımının sağlanması, tüketicilerin ise pestisit kalıntısı olmayan sağlıklı ürünlere ulaşabilmesi için bayi kontrollerinin aralıksız olarak devam edeceği öğrenildi.