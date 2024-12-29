Antalya’da yağış sırasında oluşan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu. Bir turist bu anı ölümsüzleştirmek için büyük çaba harcadı.

Antalya-Konya karayolunda kar yağışı Antalya-Konya karayolunda kar yağışı

Antalya’nın Serik ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağmur sırasında gökyüzünde oluşan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu. Görenlerin hayran kaldığı o anlarda bir turist gökkuşağı kaybolmadan o anları cep telefonu ile kaydetmek için eşinden yardım istedi. İnce ince yağan yağmura aldırış etmeden fotoğraf çekinen ve amacına ulaşan kadın turist ise çektirdiği fotoğraf ile büyük mutluluk yaşadı.

Kaynak: iha