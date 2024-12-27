Antalya Büyükşehir Belediyesi, gençlerin sosyal ve akademik ihtiyaçlarını karşılayacak yeni bir gençlik merkezi açtı. Atatürk Parkı’nın eşsiz deniz ve Toros Dağları manzarasına sahip olan merkez, üniversite öğrencileri, gençlik toplulukları ve STK’ların randevuyla kullanabileceği bir alan olarak hizmet veriyor.

Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Parkı’nda Gençlik Merkezi’ni hizmete açtı. Akdeniz ve Toros Dağları’nın eşsiz manzarasına sahip merkez, üniversite öğrencileri, gençlik toplulukları ve STK’lara buluşma ve etkinlik alanı sağlıyor. Son olarak, Akdeniz Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı öğrencileri, merkezin terasında erken yılbaşı konseptli bir etkinlik düzenledi. Karaoke etkinliğiyle eğlenceli dakikalar geçiren öğrenciler, merkezin gençlik liderlerinden yapılan projelerle ilgili bilgi aldı. Etkinliğin sonunda öğrencilere Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in yeni yıl mesajını içeren küçük hediyeler ve 1 yıllık dijital kütüphane kartı verildi.

Yeni projeler yolda

Gençlik Merkezi Sorumlusu Tuğçe Güney, merkezin yakında gençlere yönelik psikolojik danışmanlık, e-ticaret eğitimleri ve İngilizce konuşma kulüpleri gibi hizmetlere de başlayacağını belirterek, “Gençler, Antalya Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi’nden randevu alarak bu imkânlardan faydalanabilir” dedi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Araştırma Görevlisi Samiye Sinem Çoban ise merkezi çok beğendiğini ifade ederek, “Böyle güzel bir mekânın rant amacı gütmeden gençlere armağan edilmesi çok kıymetli. Speaking Club, film analizi ve gençlik kampı gibi projeler üzerinde çalışıyoruz” diye konuştu.