Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Bilgi Eğitim Merkezi’nin (ATABEM) lise son sınıf öğrencileri ve mezunları için üniversite sınavına (YKS) yönelik hazırlık kursları başladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek öğrencilere yönelik hazırlık kursları düzenleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu sene de üniversite adayı gençlere desteğini sürdürüyor. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı takvimi ile beraber ATABEM Çaybaşı ve Dokuma Üniversiteye Hazırlık Kurs Merkezi’nde öğrenciler ders başı yaptı.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen kurslarda öğrencilere Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya alanlarında ücretsiz eğitim veriliyor. Yıl boyunca öğrencilere ücretsiz deneme sınavları ve etüt desteği de verilecek.

ATABEM Çaybaşı Eğitim Merkezi kursiyerlerinden Yağmur Serbest, üniversite hayalini gerçekleştirmek için ATABEM’e geldiğini belirterek, “Önceki dönem bu kurslara gelerek üniversiteyi kazanan arkadaşlarımın tavsiyeleriyle ATABEM’e başladım. Rehber öğretmenim ile çalışma programı hazırladık. Dersler dışında burada etüt çalışmalarına katılıyorum. Hedefim İstanbul ya da Eskişehir’de ‘psikoloji’ bölümünü kazanmak” diye konuştu.

"Destek veriliyor"

Kursiyerlerden Elif Özel, “Geçen dönemlerde ATABEM’e gelerek iyi üniversiteleri kazanan arkadaşlarımın tavsiyesi ile buraya başladım. Kurslarda iyi verim almışlar. Öğretmenlerimiz bizler ile yakından ilgileniyor. Etüt çalışmaları yapıyoruz, eksik olduğumuz derslerde bize destek veriliyor ” ifadelerini kullandı.

"iki katı arttı"

ATABEM Çaybaşı Üniversiteye Hazırlık Kurs Merkezi Birim Sorumlusu Cemalettin Yaman Büyükşehir Belediyesi’nin 4 yıldır devam eden ücretsiz kurs desteğinin bu yıl da devam ettiğini belirterek şu bilgileri verdi: “Çaybaşı Kurs Merkezi’ne ek olarak bu yıl Dokuma Kurs Merkezi’nde de eğitimlere başladık. Üçüncü kurs merkezini de ikinci döneme yetiştirmeyi hedefliyoruz. Geçen yıl 110 olan öğrenci sayımız şu an 250’ye kadar çıktı. Kayıtlar devam ediyor. Her ay düzenli olarak ücretsiz tarama ve deneme sınavı düzenleyeceğiz. Kursiyerlerimiz etüt salonlarında uzman öğretmenlerimiz eşliğinde ya da bireysel olarak soru çözebiliyor verimli olarak ders çalışabiliyor. Öğrencilere özel bire bir rehberlik hizmeti de sağlıyoruz.”