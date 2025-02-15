Antalya’da tek katlı bir gecekonduda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında kopan elektrik telleri nedeniyle cadde üzerinde elektrik kesintileri yaşandı.

Yangın, Kepez ilçesi Beşkonaklılar Mahallesi 4414 sokak üzerinde saat 20.30 sıralarında yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı tek katlı bir gecekonduda, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında kopan elektrik telleri nedeniyle cadde üzerinde elektrik kesintileri yaşandı. Olay yerine gelen AEDAŞ ekipleri, elektrik kesintisinin giderilmesi için onarım çalışması başlattı.

Yangında can kaybı yaşanmazken, gecekondu kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.