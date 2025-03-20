Muratpaşa Belediyesi, turizmin ayrılmaz bir parçası olan gastronomide kaliteyi yükseltmek için önemli bir adım atıyor. Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Gastronomi Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği (AGYİD) ve Diversey ile iş birliği protokolü imzalayarak, gıda işletmelerinin uluslararası standartlara uygun şekilde sertifikalandırılacağını duyurdu.

Muratpaşa Belediyesi, AGYİD ve Diversey iş birliğiyle hayata geçirilecek bu program kapsamında, restoran, kafe, lokanta ve pastaneler belirli hijyen ve gıda güvenliği standartlarını karşılamak için başvuruda bulunabilecek. Gönüllülük esasına dayanan sistemde, belirlenen kriterleri karşılayan işletmelere sertifika verilecek. Böylece hem işletmelerin hizmet kalitesi artacak hem de kent sakinleri daha güvenli bir tüketim deneyimi yaşayacak.

Başkan Uysal, Kaleiçi’nden esinlenerek "G-Old Town" isminin verileceği sertifikalar üzerine şunları söyledi:

"Kaleiçi’ni merkez alan ama genel olarak şehrin tamamında turizm niteliğini, hizmet standartlarını yükseltmeye gayret eden bir çalışma stratejimiz var. İşletmelerimizi sertifikalandıracağız. G-Old Town Gıda Güvenliği ve Hijyen Sertifika Programı’nın gastronomiyle ilgili olan hijyen ve gıda güvenliği kısmını Diversey ve AGYİD ile sahaya uygulayacağız. Antalya’daki kent kimliğinin ayrılmaz parçası olan turizm faaliyetlerine çok büyük katkı sağlayacağına inandığımız standardizasyona gidiyoruz. Bu konaklama alanında ve diğer alanlarda da devam edecek bir sertifikasyon çalışması. İlk adımı, gastronomi alanında hijyen ve gıda güvenliği tesisinde beraberce atmış oluyoruz. Antalya’mıza, Muratpaşa’mıza hayırlı olsun" dedi.