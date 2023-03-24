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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, gece saatlerinde, ’Silahla Tehditle Gasp’ suçundan toplam 37 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., yakalanarak gözaltına alındı.

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