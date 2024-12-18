Antalya’da 2 kişiyi kaçırıp zorla tutan 7 şüpheli, “Nitelikli Yağma” ve “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından tutuklandı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Alanya ilçesi Anamur yolu üzerinde 2 şahsın araçlarının önü kesilerek kaçırılmaları, bir evde zorla tutulmaları, darp edilmeleri, hesaplarında bulunan paranın zorla alınması olayı ile ilgili yapılan çalışmalarda 7 şahıs yakalandı.

“Nitelikli Yağma” ve “Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma” suçlarından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.