Antalya’da etkili olan şiddetli yağmur ve fırtınaya dayanamayan dev Benjamin ağacı, kırmızı ışıkta bekleyen otomobil ve minibüsün üzerine devrildi. Kaza sonucu kimse yaralanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Antalya’da etkili olan şiddetli yağmur ve fırtınaya dayanamayan dev Benjamin ağacı, kırmızı ışıkta bekleyen otomobil ve minibüsün üzerine devrildi. Kaza sonucu kimse yaralanmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından turizm kenti Antalya’da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur, zaman zaman adeta hayatı durma noktasına getirdi. Yağmur dolayısıyla göle dönen yolda araçlar ilerlemekte zorlanırken, vatandaşlar da yoldan karşı tarafa geçmekte güçlük çekti. Kent merkezinde etkili olan fırtınada, Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi İsmail Baha Suralsan Caddesi üzerindeki dev Benjamin ağacı, kırmızı ışıkta bekleyen, içerisinde yolcuların da olduğu ticari taksi ve minibüsün üzerine devrildi.

Olayda yaralanan olmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Araçlar, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden ağacın dalların kesilmesi ile çıkarıldı. Ticari taksi sürücüsü Tacettin Barut, "Kırmızı ışıkta bekliyorduk. Üzerimize doğru araç geldi. İçinde müşteriler de vardı, zor kurtulduk" dedi. Öte yandan, aynı yerde devrilmek üzere olan bir başka ağaç da ekipler tarafından kesildi.