Antalya Büyükşehir Belediyesi; Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ’turuncu’ kodla uyardığı Antalya’da, dün akşam saatlerinde başlayan ve hızı saatte 70 km bulan fırtınanın izlerini silmeye çalışıyor. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, Büyükşehir olarak 603 personel ve 312 araç ile olaylara müdahale ettiklerini belirterek, “Etkili olan sağanak, hortum ve fırtınadan etkilenen çiftçi ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün ’turuncu’ kodla uyardığı Antalya’da, Perşembe gününden bu yana etkili olan sağanak yağış ve hortum sonrası, etkili olan şiddetli fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor. Fırtınanın saatteki hızı 70 kilometreye ulaşırken fırtına nedeniyle merkez ve ilçelerde birçok zarar meydana geldi. Fırtına çok sayıda serayı etkilerken, ağaçların devrilmesine neden oldu. Çöp konteynerleri, panjur, tabelaları yollara savuran fırtına nedeniyle teyakkuz halinde bekleyen Büyükşehir ekipleri vatandaşın yardımına koştu.

Teyakkuzda bekliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi de fırtına nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmaması için tüm tedbirlerini alarak teyakkuzda bekledi. Dün akşam 22.00’den itibaren gün içinde Büyükşehir Belediyesine çok sayıda ihbar geldi. Buna göre itfaiye ekipleri toplam 93 vakaya, ilgili diğer birimler de 23 vakaya müdahale etti. Park Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri de devrilen ağaçları kaldırarak yolları ve ulaşımı güvenli hale getiriyor. Özellikle Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez ilçelerinde ana arterlerle birlikte, sahil, park ve caddelere devrilen büyük ağaçlar Park Bahçeler ekipleri tarafından sepetli araç, kepçe, yardımlarıyla kaldırılıyor.

“Geçmiş olsun”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de etkili olan sağanak, hortum ve fırtınadan etkilenen çiftçi ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, “ Büyükşehir Belediyesi olarak ASAT dahil tüm birimlerimizle gelişmeleri takip ediyor teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, İtfaiye Daire Başkanlığımız ve diğer birimlerimizden 461 personel 229 araç ile ASAT ekiplerimiz de 142 personel ve 83 araç olmak üzere toplam 603 personelimiz 312 araç ile kent merkezi ve ilçelerimizde olaylara müdahale ediyor” dedi.