Meteorolojinin ‘turuncu kod’ ile uyardığı Antalya’da, dün gece etkili olan fırtınada dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde 3 işletme zarar gördü, park alanları ise savaş alanına döndü. Belediye ekipleri iş makineleri temizledikleri kumu denize geri döktü. Su alan evde bulunan aile ise gece itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Turizmin başkenti Antalya için ‘turuncu kod’ uyarısının verilmesinin ardından şehir merkezinde sabah saatlerinde hafif başlayan rüzgar ve yağış, gece saatlerinde yerini sağanak yağış ve fırtınaya bıraktı. Sağanak yağış nedeniyle hayatın durma noktasına geldiği Antalya, sabaha ise güneşli bir havayla uyandı. Konyaaltı ilçesindeki Hurma ve Çakırlar Mahallesi’ni birbirine bağlayan köprü şiddetli yağış nedeniyle taşmış ve ulaşıma kapanmıştı. Su debisinin azalmasının ardından bu köprü trafiğe açıldı. Hurma’da dağlık alanlardan çıkan yeraltı sularının mahalle sokaklarına aktığı görüldü. Dün yaklaşık 6-7 metrelik dev dalgaların altında kalan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde 3 işletme zarar gördü. Denizden dalgaların taşıdığı çakıl ve kumlar işletmelerin camlarını ve kapılarını kırıp içeri doldu. Dev dalgaların yola çıkması nedeniyle yürüyüş yolundaki park ve oturma grupları da zarar gördü. Yerinden sökülen beton banklar, oturma grupları, spor aletleri ve işletmelerin malzemeleri fırtınanın boyutunu gözler önüne serdi. Dalgaların taşıdığı kum nedeniyle sahil yolunun bir bölümü ulaşıma kapandı. Sahilin iki yerinde çöken alanlar güvenlik şeridiyle kapatıldı. Çocukların yazın serinlemesi için kurulan süs havuzunun ise tamamen kırıldığı ve çökmeler meydana geldiği görüldü. Yolu kapatan kumları Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş makineleriyle temizledi. Kepçe yardımıyla kamyona doldurulan kumlar yeniden denize döküldü.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen yerleşik yaşayan yabancılar spor yapmaya devam etti. Boğaça’yının taşıdığı alüvyonlar nedeniyle denizin belirli bölümünün kahverengiye büründüğü görüldü. Bir şahıs ise ısınma hareketlerinin ardından deniz keyfi yaptı.

Dalga boyunun iyice düştüğü sahilde çok sayıda kişinin ise dedektörle altın aradığı gözlemlendi.

"Fırtına anında işletmedeydik"

İşletme yöneticisi Ömer Atmaaca, fırtına olduğu için geç saatlere kadar ekmek teknelerini terk etmediklerini söyledi.

Gece çok şiddetli bir fırtına ve dalga olduğunu anlatan Atmaca, “Dalga, kum çakıl, taş ne varsa içeri getirdi. Yıktı geçti. Geç saatlere kadar buradaydık an be an her şeyi yaşadık. Zararımız çok yüksek” dedi.

"İçeri kum ve taş dolu"

İşletmesinde temizlik yapmaya başlayan Murat Yılmaz, “Çok şiddetli bir yağış ve fırtına geldi. Her kış ayında oluyor. Çok kötü bir manzara ortaya çıktı. 22 yıl öncede aynı olmuştu. Şuanda işletmenin durumu iyi değil. Görüldüğü gibi içeri hep kum ve taş dolu. Sahildeki oturakları betonları dağıttı geçti. Çok şiddetli bir fırtınaydı” diye konuştu.

"İtfaiye kurtardı"

Öte yandan, şiddetli yağış nedeniyle kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi’ndeki evlerini su basan 2 çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.