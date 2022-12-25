Antalya’nın Manavgat ilçesinde, ticari aracın yoldan çıkarak takla atması sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, ticari aracın yoldan çıkarak takla atması sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Alanya-Manavgat D 400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Abdülbaki Göksu’nun kullandığı 07 LPA 07 plakalı Volkswagen Caravelle marka araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkıp, çelik bariyerler arasında yağmursuyu tahliye kanalında yaklaşık 100 metre sürüklenip takla attı.

Takla attığı sırada refüjde bulunan aydınlatma direklerini de deviren araçta yolcu olarak bulunan 45 yaşındaki Özbekistan doğumlu Abdullah Sulu, olay yerinde can verdi. Kazada, araç sürücüsü Abdülbaki Göksu, Nilüfer Mehmetaligil, Nazigül Osmanlı ve 4 yaşındaki Alpaslan Osmanlı yaralandı.

Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi Manavgat birimine bağlı kurtarma ekibi, 112 sağlık, jandarma ve trafik ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yapmış olduğu müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Abdullah Sulu’nun cansız bedeni, jandarma olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.