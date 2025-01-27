Antalya’da bir apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Küçük çaplı yangın nedeniyle apartman sakinleri sokağa döküldü.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi 344 sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 4’üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın bir odasından dumanların çıktığını gören ikamet sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, dumanı fark eden apartman sakinleri sokağa döküldü. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken ikamet içerisinde küçük çaplı hasar meydana geldi.