Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın ev ve seralara sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Yamansaz bölgesindeki sazlık alanda saat 14.00’da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle bir anda yayıldı. Seralara ve evlere yaklaşan alevler vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Belediye ekipleri de su tankerleri ile itfaiyeye destek verdi. Farklı noktalarda çıkan ve ekiplere zor anlar yaşatan yangın, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alınabildi. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.