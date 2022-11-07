Antalya’nın Serik ilçesinde, bir gecede 5 iş yerine giren levyeli hırsız, bu kez market ve kafeteryayı soydu. O anlar işyerinin güvenlik kamaralarına yansıdı.

Antalya’nın Serik ilçesinde, bir gecede 5 iş yerine giren levyeli hırsız, bu kez market ve kafeteryayı soydu. O anlar işyerinin güvenlik kamaralarına yansıdı.

Serik ilçesinde levyeli hırsız, esnafın kabusu oldu. Gece yarısı dükkan ayırt etmeden önüne gelen iş yerini soyan hırsız, bu kez de market ve kafeteryayı soydu. Güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilen görüntülerde hırsızın, levye ile kapıyı zorlayıp açması ve kasa bölümünden bozuk paralarla, karton sigarayı çantasına koyması yer aldı. Esnaf güvenlik güçlerinden bir an önce bu hırsızın yakalanması için destek istedi.

"Arkadaşlarımız uyarmıştı"

İşletme sahibi Ahmet Biçer, "Sabah 06.30’da dükkanımı açmaya geldiğimde kafeterya kısmından levye ile açılmış olduğunu kamera kayıtlarından gördüm. 3 gün önce arkadaşlarım, ’Serik’te bir hırsız dolaşıyor, dikkat et’ demişlerdi. Ben de alacağı varsa alsın. İnşallah hırsıza denk gelmem. Öyle de oldu. Çok büyük zararımız yok çok şükür" dedi.

"Levye ile zorluyor"

Bir an önce hırsızın yakalanmasını istediklerini belirten Biçer, "Hırsız kapıyı levye ile zorladıktan sonra içeriye giriyor. Kafeteryadan market bölümüne geçiyor. Markette bozuk paraları, karton sigarayı alıp dükkanı terk ediyor. Sol ayağı topal, üzerinde beyaz mont ve sırt çantası var. Görüntülerde zaten mevcut. 3 yıldır hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Bu kişi dışarıdan biri. Yapacak bir şey yok emniyet güçlerine bırakıyoruz bu işi. Ricamız bu hırsızın bir an önce yakalanıp içeriye atılması" diye konuştu.