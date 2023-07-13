Antalya’da polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik eş zamanlı yapılan operasyonda 101 şahıs yakalandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince, merkez ve dış ilçelerde ; “asayiş ve diğer suçlardan aranan” şahıslara yönelik 47 ekip ve 107 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon yapıldı.

Aralarında “kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, 6136 SKM, mala zarar verme, uyuşturucu madde ticareti/bulundurma/kullandırma, resmi belgede sahtecilik, cinsel saldırı, tehdit/hakaret” suçlarından arananların bulunduğu 20 yıl üzeri hapis cezası bulunan 1 şahıs, 10 ile 20 yıl arası hapis cezası bulunan 2 şahıs, 5 ile 10 yıl arası hapis cezası bulunan 3 şahıs, 2 ile 5 yıl arası hapis cezası bulunan 16 şahıs, 2 yıl altı hapis cezası bulunan 33 şahıs olmak üzere toplam 101 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.