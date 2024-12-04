Antalya’da il merkezi ve 5 ilçede belirlenen 24 adrese Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli ile 3 Özel Harekat Timi olmak üzere toplam 43 ekip, 138 personel ve 4 narkotik madde arama köpeği (NMAK) ile operasyon düzenlendi.

Torbacı operasyonunda ve öncesinde yapılan ara yakalamalarda 4 kilo 400 gram esrar, bin 290 adet sentetik ecza, 508 adet yaklaşık 242 bin 102 kullanımlık sentetik kannabinoid (A4), 231 gram eroin, 223 gram metamfetamin, 135 gram sentetik kannabinoid ham maddesi,

41 gram kokain, 19 kök kenevir bitkisi, 3 adet ecstasy, 6 adet hassas terazi, 8 adet ateşli silah ve 187 adet fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen Türk lirası ve döviz ele geçirildi. Operasyon kapsamında 58 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.