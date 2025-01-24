Antalya Erzurum Günleri’nin açılışına katılan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Erzurumlu vatandaşların en yoğun yaşadığı şehirlerden biri olan Antalya’da düzenlenen bu tür etkinliklerin, hemşehri dayanışmasını pekiştirdiğini vurguladı.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, 3. Antalya Erzurum Günleri’nin açılışına katıldı. Antalya Erzurumlular Derneği tarafından Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte kentin kültürel mirası ve eşsiz lezzetleri ziyaretçilere tanıtıldı. Başkan Kocagöz, Erzurum’un çeçil peynirinden balına, kuru fasulyesinden cağ kebabına kadar birçok yöresel ürünün tanıtıldığı stantları tek tek gezdi. Esnafa hayırlı işler, bol kazançlar diledi. Yemek yiyen vatandaşlara da afiyet olsun dileklerini iletti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği cağ kebabı standına uğradı. Antalya Erzurumlular Derneği Başkanı Nihat Öztürk, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ile birlikte Erzurum’un meşhur odun ateşinde pişirilen cağ kebabını tattı. Ayrıca, siyah renkli Oltu taşı tespihlere de göz atan Başkan Kocagöz, “Hepsi birbirinden güzel ve çok kıymetli” diyerek tespih ustasını emeğinden dolayı tebrik etti.

“Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri”

Başkan Mesut Kocagöz, 2025 yılında Ekonomik İş Birliği Teşkilatı (EİT) üye devletleri tarafından Turizm Başkenti seçilen Erzurum’un, tarihi, kültürel ve gastronomik zenginliklerini Antalya’da tanıtmanın önemine vurgu yaptı. Antalya’nın, Erzurumlu vatandaşların en fazla yaşadığı illerden biri olduğunu hatırlatan Başkan Kocagöz, bu tür etkinliklerin hemşehri dayanışmasını pekiştirdiğini belirtti. Erzurum’un tarihi, doğası ve eşsiz mutfağıyla Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu belirten Başkan Kocagöz, Antalya’da yaşayan Erzurumlu vatandaşlarımız için bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğini söyledi. 1.248 kilometre uzaklıktaki bu eşsiz şehrin kültürel mirasının ve lezzetlerinin Antalya’ya taşınmasının ayrıca kıymetli olduğunu dile getirdi.

Erzurum günlerinin 26 Ocak tarihine kadar devam edileceği bildirildi.