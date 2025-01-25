Antalya’nın Kumluca ilçesinde Kumluca Eğitim Vakfı (KUMEV) yararına düzenlenen geleneksel deve güreşleri öncesi yılın en süslü güreş devesi yarışması yapıldı. Yarışmaya Ege ve Akdeniz bölgesinden 17 güreş devesi katıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen yarışmada özenle süslenmiş güreş develer, Kumluca Beykonak Toptancı Hali Komisyoncuları Derneği Başkanı İbrahim Uğur Çakır’ın başkanlığındaki jüri üyelerinin önünden geçti. En çok puanı toplamak için podyuma çıkan develerin birincisini seçmekte zorlanan jüri üyeleri, Kumluca’dan Bayram Özer’in Çılgın Boran adlı devesini birinci ilan etti. Dereceye giren develere, kupa halı hediye edildi.