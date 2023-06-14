Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen ’En Güzel Bahçe, Balkon, Teras ve Hobi Bahçesi Yarışması’nın ödül töreni düzenlendi. 6 farklı kategoride dereceye katılımcılar, toplamda 132 bin TL’lik ödülün sahibi oldular.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ’Çevremizi Birlikte Güzelleştiriyoruz’ sloganıyla bu yıl 6’ncısını gerçekleştirdiği ’En Güzel Bahçe, Balkon, Teras ve Hobi Bahçesi Yarışması’nın ödül töreni Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi bahçesinde gerçekleştirildi. Törene Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Gürbüz, Ramazan Demir ile vatandaşlar katıldı. Tören öncesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Bandosu ve Kent Orkestrası mini bir konser verdi.

“Yeşil dokuya önem veriyoruz”

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Antalya’yı güzelleştirmek ve gelecek kuşaklara temiz ve güzel bir Antalya bırakmak için çalıştıklarını söyledi. Gürbüz, “İnsanlar arasında çevreye duyarlılığının artması, yeşil dokuya daha çok önem verilmesi ve gençlerde çevre bilincini oluşturmakta bu tür yarışmalar önemlidir. Ödül alan katılımcıları kutluyor, yarışmaya başvuran tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. Genel Sekreter Yardımcısı Gürbüz, yarışmanın jüri üyelerine de desteklerinden dolayı plaket takdim etti.

“5 ilçede düzenlendi”

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Çiğdem Hacıoğlu da yarışmanın kent peyzajına yönelik ilgili arttırmak ve daha yeşil bir Antalya için yapıldığını, Muratpaşa, Konyaaltı, Kepez, Aksu ve Döşemealtı ilçelerinden 88 kişinin yarışmaya başvurduğunu aktardı. Daha sonra ise Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Antalya Kent Konseyi, Antalya Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve ANTEPE İnşaat ve Ticaret A.Ş’den oluşan seçici kurul tarafından en güzel açık balkon, kapalı balkon, konut bahçesi, apartman bahçesi, hobi bahçesi ve teras olmak üzere toplam 6 kategoride dereceye giren katılımcılara plaket ve hediye çekleri verildi.

132 bin TL para ödülü

Seçici kurulun değerlendirmesi sonucu her kategoride birinciye 10 bin TL, ikinciye 7 bin TL ve üçüncüye 3 bin TL para ödülü verildi. Yarışmada toplamda 132 bin TL ödül dağıtıldı.

’En Güzel Bahçe, Balkon, Teras ve Hobi Bahçesi Yarışması’nda ilk üç dereceyi kazananlar şöyle;

Apartman Bahçesi: Ümmü Arık, Şefik Aytekin, Turan Uyar, Açık Balkon: Alper Emrali, Nazlı Dal Dal, Berna İskifoğlu, Kapalı Balkon: Duygu Uysal, Özne Tezgi, Simge Hayat Dorul , Hobi Bahçesi: Mustafa Gürel, Salih Dirman, Aynur Bulgurlar, Konut Bahçesi: Berrin Güven, Melike Berhan, Suna Karayılmaz,Teras: Hale Ansin Bozkurt, Duygu Arslan, İbrahim Şen