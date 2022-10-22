Turizm kenti Antalya’da yazdan kalma günler devam ediyor. Güneşli havayla birlikte dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde yoğunluk oluştu.

Turizm kenti Antalya’da yazdan kalma günler devam ediyor. Güneşli havayla birlikte dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde yoğunluk oluştu.

Turizm kenti Antalya’da sıcak ev güneşli hava etkisini devam ettiriyor. Hava sıcaklığının 26 dereceyi bulduğu kentte hafta sonunu da fırsat bilen Antalyalılar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne akın etti. Yabancı turistler deniz keyfi yaparken, bazı tatilciler ise ekim güneşinde bronzlaşmayı tercih etti. 25 derecelik Akdeniz’in mavi sularında çocuklarında aileleriyle yüzdüğü görüldü. Sahil kesimi kadar çevredeki yeşil alan ve parkta da ailelerin dinlenip, kahve keyfi yaptıkları gözlemlendi. Akdeniz’in turkuaz rengi ve sahildeki kalabalık dron ile de görüntülendi.

Denizden çıkan Mustafa Demirel, “Antalya deniziyle güneşiyle kumuyla çok güzel bir kent. Herkesin gelmesini isterim. Gördüğünüz gibi yabancılarda burada sürekli denize giriyorlar. Dünyanın her tarafından gelen insanları burada görüyoruz. Bu mevsimde hala denize giriyoruz. Sahilde şuan çoğunluğu yabancı yerli azaldı. Yabancılar daha çok yüzüyor. Her sene kasım ayının ortasına kadar burada olurum. Geçen hafta hava biraz soğuktu ama bugün sıcaklık daha fazla” dedi.