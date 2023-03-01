Antalya’da seneler önce arıkların geçtiği yumuşak zemine inşa edilen gecekondular, zamanla yan yatmaya başladı. Belirgin şekilde yana ve öne doğru yatan çoğu evde eğilmelerin yanı sıra çatlaklar da oluştu. Mahalle muhtarı, en ufak sallantıda çoğu evin yıkılabileceği uyarısında bulunurken, bölge sakini vatandaş ise, "Evin içi de yana yatmış durumda ve rampa gibi. Tutup beton dökersen öyle düzeliyor. Şu ana kadar yıkılan ev olmadı ancak çatlaklar oluyor, onları da alçıyla sıvıyoruz" dedi.

Antalya’da seneler önce arıkların geçtiği yumuşak zemine inşa edilen gecekondular, zamanla yan yatmaya başladı. Belirgin şekilde yana ve öne doğru yatan çoğu evde eğilmelerin yanı sıra çatlaklar da oluştu. Mahalle muhtarı, en ufak sallantıda çoğu evin yıkılabileceği uyarısında bulunurken, bölge sakini vatandaş ise, "Evin içi de yana yatmış durumda ve rampa gibi. Tutup beton dökersen öyle düzeliyor. Şu ana kadar yıkılan ev olmadı ancak çatlaklar oluyor, onları da alçıyla sıvıyoruz" dedi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesine bağlı Kızıltoprak Mahallesi’nde, ’Yediarıklar’ diye bilinen bölgeden geçen arıkların kurumasının ardından 1965 yılında yumuşak zeminde yapılaşma başladı. Zemindeki çökmeler nedeniyle alanda bulunan 200 civarındaki gecekondudan birçoğu, göçükten etkilenerek yana ve öne doğru yatmaya başladı. Zaman ilerledikçe evlerdeki eğim de artarak neredeyse yıkılacak duruma geldi. Bir bölümü tapu tahsis belgeli olduğu belirtilen gecekondulardaki vatandaşlardan bazıları evlerinde oturmaktan vazgeçti, bazıları ise yaşamını sürdürmeye ediyor.

"Bir sallantı olsa yıkılırlar"

Kızıltoprak Mahalle Muhtarı Mustafa Yılmaz, mahalleden daha önce geçen Yediarıklar’daki suyun çekilmesinin ardından bölgeye gecekondular yapıldığını ve toprakta yaşanan çökmeler sonucu evlerde yan yatmalar yaşandığını kaydetti. Yılmaz, "200 civarında burada gecekondu var. Yazıktır, günahtır. Buradaki bir evde mesela içinde hala yatan var. Allah korusun burada bir sallantı olsa yıkılacaklar. Evlerin içi de yamuk. 40’a yakın kişinin tapu tahsis belgesi var ancak diğerlerinin yok" ifadelerini kullandı.

"Evin içi rampa gibi"

61 yıldır bölgede yaşayan 87 yaşındaki Kemal Çetin de, suyun çekilmesi sonucu evlerin yan yatmaya başladığını ve bazı evlerde çatlaklar oluştuğunu söyledi. "Deprem olsa hepsi yıkılır" diyen Çetin, tedirgin olmadığını belirterek, "Ev yatınca mecbur evin içi de yana yatıyor ve rampa gibi oluyor. Tutup beton dökersen öyle düzeliyor. Şu ana kadar yıkılan olmadı ancak çatlaklar oluyor, onları da alçıyla sıvıyoruz. Allah yıkım göstermesin" diye konuştu.