Antalya’nın Serik ilçesinde çiftçiler, sıfırın altına düşen sıcaklıklarda seralarında ürünlerin soğuktan zarar görmemesi için akşamda sabaha kadar nöbet tutarak ürünlerini korumaya çalışıyor.

Serik’te seracılıkla uğraşan çiftçiler, özellikle akşam saatlerinde sıcaklığın düşmesiyle birlikte seralarında sobalar yakarak bitkileri korumaya çalışıyor. Yeşilyurt Mahallesinde domates üretimi yapan Mevlüt Dursun, emeklerinin boşa gitmemesi için zorlu şartlara rağmen mücadele etmeye kararlı olduklarını belirterek" Seraları don vurmasın diye nöbetteyiz. Hata götürmeyen tek meslek. Bu soğuklara karşı ne kadar soba yakacağız bilmiyorum. Bugün sabaha kadar en az 20-25 tane kömür torbası gider. Her 2 saatte bir seraları kontrol ediyoruz. Mecburen soba yakacağız. Çünkü yakmaksak ürünler üşür ve hiçbir şeye yaramaz" dedi.