Serik ilçesi Abdurrahmanlar Mahallesi’nde sabaha karşı misket büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu bölgede bulunan tüm seraların camlarını kırdı, içinde yetiştirilen ürünlere zarar verdi. Olay sonrası beyaza bürünen mahallede zarar gören çiftçiler için hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Antalya’nın, bazı ilçelerinde gerçekleşen dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Antalya’nın Serik ilçesinde sabaha karşı etkili olan dolu yağışı, cam seralara zarar verdi.

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