Antalya’nın Serik ilçesinde Avrupa Birliği Erasmus+ Mesleki eğitim projesi kapsamında Serik Kaymakamlığı tarafından “Doğal Tozlaşma için Bombus Arıları (BUMPLE-NAP)” konulu tanıtım ve farkındalık eğitim programı düzenlendi.

Proje; Serik Kaymakamlığı Koordinatörlüğünde, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, İtalya’dan Confederazione Italiana Agricoltari Regionale Umbria, Bulgaristan’dan Agricultural Institute Stara Zagora ve Litvanya’dan Vytauto Didziojo Universitetas iş birliğinde gerçekleştiriliyor.

Proje, sera tarımında bambus arılarının kullanımını artırarak kimyasal ve hormon kullanımını en aza indirip çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri azaltmayı hedefliyor. Projede hedef kitle olarak sera çitçileri, ziraat mühendisleri ve teknik personel, girişimciler ve tarım sektöründeki yatırımcılar, tarım kuruluşları ve dernekler ile tüketiciler belirlendi.

Programın açılış konuşmasını yapan Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin, “Tarımla ilgili kullandığımız bir motto var. Biz Gelecek Tarımda diye tüm paylaşımlarımızda bu mottoyu kullanıyoruz. Özellikle insanların geleceği için sağlıklı gıda üretimi çok çok önemli. Bizde bölgemiz nüfusunun yüzde 50’lik kısmı tarımla uğraşmaktadır. Bu 70 bin kişilik bir nüfus demek. İlçemizin önde gelen sektörleri tarım ve turizmdir. Bunlar birbirini destekleyen 22 farklı büyük sektör. Bunlar sadece ilçemiz değil, ülkemiz içinde önemli sektörler. Tarımla ilgili tüm projeleri çok önemsiyoruz. İnsanların tarımdan kopmamalarına bağlı kalmaları için çok çaba sarf ediyoruz. Bize kaymakamlık olarak özellikle tarım sektörü projelerine gayret gösteriyoruz. Tarımsal üreticilerin daha fazla gelir elde etmesi kapsamında gayret sarf ederken çevre dostu projelerle destek olmaya çalışıyoruz. Bu projede onlardan bir tanesi. Bombus arıları doğal tozlaşmayı sağlayan, kimsayal kullanımını düşüren insanların sağlıklı gıda üretmesini sağlayan önemli faktörlerden bir tanesi. Projede İtalya, Bulgaristan ve Litvanya’dan ciddi ortaklarımız var. Bugün buraa olan proje ortaklarımıza teşekkür ederiz. Burada yapılan iyi uygulamalar ortaklarımıza, onların uygulamaları da bize referans olacak” dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu ise, “Gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım, yalnızca ulusal değil küresel bir meseledir. Bu kapsamda, farklı ülkelerdeki partnerler ile ortak çalışmalar, projeler konusunda aynı masa etrafında bulunmanın çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Proje kapsamında dijital eğitim platformu, eğitim modülleri, basılı ve dijital materyal, uygulamalı sera eğitimleri, tüketici farkındalık etkinlikleri gibi faaliyetler ve çalışmalar ile insan ve çevreye dost, doğal tarımsal üretimin sürdürelebilirliğinde üretimin bir parçası haline gelen bombus arılarının yeri ve önemini canlı tutmak istiyoruz. Farkındalık oluşturmak istiyoruz. Artık insanlar, yediklerini içtiklerini sorgulamaktadırlar. Buna bağlı olarak da yetkili otoriteler insan sağlığını merkeze alan birtakım tedbirler ve kararlar almaktadırlar. Projenin Hedef kitlesi tüm tarım camiası olup, tüm tüketicilerdir” dedi.

Programda ayrıca Aydın Adnan Menderes Üniversitesinden Prof. Dr. Murat Yılmaz, İtalya çiftçiler federasyonundan Massimo Canalicchio, Litvanya Vytauto üniversitesinden Anzelika Dautarte, Bulgaristan’dan Agricultural Institute, Stara Zagora Prof. Dr Magdalena Oblakova da sunum yaptı.

Programa Serik Kaymakamı Dr. Cemal Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Duman, İlçe Emniyet Müdürü Harun Mere, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Reyhan Çavuş, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Meral Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, Mal Müdürü Bayram Yılmaz, Nüfus Müdürü Hatice Tümer, Orman İşletme Müdürü Hüseyin Oğuzhan Okudan, PTT Müdürü Şerifcan Toklucu, okul müdürleri, muhtarlar, üreticiler ve çiftçiler katıldı.