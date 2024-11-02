Antalya’nın Serik ilçesinde bir dilenci, vicdan sömürüsüyle 1 günde 24 bin 500 para topladı. Dilencinin üzerinden çıkan para zabıtanın ağzını açık bıraktı.

Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, vatandaşların dini, vicdani ve insani duygularını istismar eden dilencilere yönelik yaptığı uygulamalarda bir dilencinin bir günde bir asgari ücretten daha fazla para topladığı ortaya çıktı.

İlçe merkezinde yapılan denetimlerde dilencinin üzerinden çıkan 24 bin 500 liraya el konulurken, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 33. Madde hükmüne istinaden idari para cezası uygulandı.