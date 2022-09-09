Kaza, dün akşam Çolaklı Turizm Bölgesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Erhan Demir Bulvarı’ndan Turizm yolu istikametine seyir eden Hasan Çin’in kullandığı plakasız motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek sürüklendi. Motosikletiyle birlikte sürüklenen Çin, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aydın’da 185 bin öğrenci ders başı yapacak

Aydın’da 185 bin öğrenci ders başı yapacak

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