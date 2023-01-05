Antalya’da sürücü eğitmenini kullandığı otomobille, aynı istikamette giden otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Sürücü adaylarının eğitim aldığı caddede meydana gelen kazanın o anları güvenlik kameralarına yansırken, görüntüler ise adeta ders verdi.

Antalya’da sürücü eğitmenini kullandığı otomobille, aynı istikamette giden otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Sürücü adaylarının eğitim aldığı caddede meydana gelen kazanın o anları güvenlik kameralarına yansırken, görüntüler ise adeta ders verdi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Konyaaltı ilçesine bağlı Uncalı Mahallesi Çamlık Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sürücü eğitmeni Nuri K. yönetimindeki 20 ALF 66 plakalı otomobil ile aynı istikamette giden Tolga K.’nin kullandığı 07 ASU 297 plakalı otomobil kavşağa geldiği sırada çarpıştı. Kazada Tolga K. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın nasıl olduğunu anlamaya çalıştılar

Kaza sonrası olay yerine diğer sürücü eğitmenleri ile sürücü adayları da geldi. Sürücü adaylarının eğitim aldığı güzergahlardan olduğu öğrenilen caddede, kazanın nasıl gerçekleştiği uzun süre anlaşılmaya çalışıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çift yönlü olan caddenin orta şeridinden otomobiliyle ilerleyen Nuri K.’nin kavşağa gelip sola dönüş yaptığı sırada, kendisini sollayan aracı solladığı görülen Tolga K. yönetimindeki araçla çarpışma anı yer aldı.