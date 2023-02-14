Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, depremzedelere psikolojik destek veriliyor.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, depremzedelere psikolojik destek veriliyor.

Gazipaşa’nın Güney Mahallesi Köy Konağı, Gazipaşa Kaymakamlığı tarafından ‘ücretsiz ikram merkezi’ ve ‘Giyim Market’e çevrildi. Mersin-Antalya D-400 Karayolu üzerinde bulunan köy konağında, deprem bölgesinden Antalya’ya gelen depremzedelere ücretsiz yemek ve içecek ikramı yapılıyor. Köy halkı, kaymakamlık ve Gazipaşa Belediyesinin desteği ile hazırlanan yemekler, vatandaşlar tarafından demin edilen gıda, giyim, ayakkabı gibi diğer yardım malzemeleri, depremzedelerin kullanımına sunuluyor.

Depremzedelere Psikolojik Destek Veriliyor

Depremzedelerin hizmetinde olan köy konağında psikolojik danışmanlar görevlendirildi. Buraya gelen depremzede ailelere psikolojik destek veren görevliler, çocukları da unutmadı. Görevliler, çocukların yaşadığı korkuları unutturmak için çeşitli etkinlik ve aktivite gerçekleştirdi. Çocuklarla oyunlar oynayıp, boyama, kitap okuma ve yüz boyama etkinliği yapan görevli personeller, çocukların ve ailelerin travmalarını atlatmaları için büyük mücadele veriyor.