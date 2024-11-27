Antalya’nın Aksu ilçesinde deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı olan Kumköy Sahili’nde kurulan ve 2021 yılından bu yana yıkımı yılan hikayesine dönen çardaklar, Aksu Belediyesi tarafından yıkıldı. Bölgede bulunan 700 çardağın yıkımının tamamlanması ve alanın temizlenmesinin ardından, plaj halkın kullanımına açılacak. Denize sıfır sahilde yıllardır konaklayan vatandaşlar ise yıkımın bugün yapılacağından habersiz olduklarını öne sürerek, “Çocukluğumuzdan beri sahil kenarındayız, çok anımız vardı. Anı da kalmadı, bir şey de kalmadı” dedi.

Aksu’daki 1,5 kilometrelik Kumköy Sahili, 2021 yılının mart ayında Cumhurbaşkanı kararıyla "Nesli tükenme tehlikesindeki deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı" ilan edildi. Özellikle Aksu ve Serik ilçelerindeki binlerce kişinin yaz tatilini geçirdiği, lüks otellere komşu ve "bedava tatilin adresi" olarak tanımlanan çardaklar için 2022 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yıkım kararı alındı. 2 yıl önce Aksu Belediyesi’ne gönderilen karar, dönemin belediye yönetimi tarafından uygulanmadı. Yıkım tarihleri belirlenip, tabelalar asıldı ancak sürekli ertelendi.

Ekipler, sabah 7’de çevik kuvvet ekipleri eşliğinde yıkıma başladı

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi’nden sonrası belediye başkanlığını kazanan İsa Yıldırım, çardaklarla ilgili yıkım kararı aldı. 700 çardak sahibine de yıkım kararı bildirildi. Çardakların yıkılması için son gün 20 Kasım olarak belirtilirken, geçtiğimiz hafta bölgede kalanların direnciyle karşılaşan ekipler yıkımı erteledi. Ertelemenin ardından dün düzenlenen Aksu Belediyesi Meclis Toplantısı’nın ardından, bugün sabah 07.00 sularında başlayan çalışmalar ile 700 çardak yıkıldı.

Çardak sahibi, çardağını ateşe verdi

Geçtiğimiz hafta çardakta yaşayanların yıkım çalışmalarını engellemek amacıyla gösterdikleri mücadeleye karşı, bu kez çok sayıda çevik kuvvet ekipleri alanda yerini aldı. Aksu Belediyesi ekipleri vinçlerle çardakların yıkımını gerçekleştirirken, yıkım ekiplerine tepki gösteren bir çardak sahibi çardağını ateşe verdi, o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

“Çocukluğumuzdan beri sahil kenarındayız”

Çardaklarda yazlarını geçiren bazı vatandaşlar yaşadıkları olaydan dolayı üzüntüsünü dile getirdi. Kumköy’de büyüdüğünü açıklayan Taner Şimşek isimli vatandaş, “Yapacak bir şey yok, direndik. Denizin başında büyüdük. Geldiler, yıktılar. Çocukluğumuzdan beri sahil kenarındayız, çok anılarımız vardı. Anı da kalmadı, bir şey de kalmadı” dedi.

“Salı günü meclis toplanacak, karar çıkacak demişlerdi”

Yazları torunlarıyla çardakta konakladığını anlatan İsmihan Çetin, yıkımın ansızın yapıldığını öne sürdü. Çetin, “Caretta caretta diyorlar, yuvalama alanını çeviriyoruz, koruyoruz zaten fazla da yok. 7-8 senedir konaklıyorduk, güzel oluyordu. Yürüyüşümüzü yapıyorduk, apartmanda hapishanede gibiyiz. Burada komşuluk vardı, denize giriyorduk, rahattık. Geçenlerde karşı geldik, salı günü meclis toplanacak, karar çıkacak demişlerdi, dün toplantıda yıkılacak diye karar almışlar. İnsanlara birkaç gün izin verilir, böyle birden yıkılır mı? Çok üzüldük, torunlarımız burada yazın tatilini geçiriyordu. Onlar da üzüldü” diye konuştu.

“Caretta carettalar bizim sayemizde yaşıyordu”

Bölgedeki sokak hayvanların bakımını sağlayan ve 6 yıldır yaz mevsiminde çardakta konaklayan İlknur Yalçın, “6 yıldır burada kalıyordum. Şu an çok iyi değiliz, ayın 20’sinde gelmişlerdi. Birden bugün haber geldi, her yer kapanmış, koşa koşa geldik, içeriye almadılar. Savaşa gelmiş gibiydik. İnsanların burada eşyaları, malzemeleri var. 60-70 yıldır vatandaşlar buraya geliyor, yerleşik bir düzenleri var. 60 yıldır neydi, bu yıl ne oluyor? Bunun açıklamasını yapması gerekiyorlardı, çok üzücü. Buraya ne yapacaklar, ne düşünüyorlar, sahil hakkındaki projeleri ne? En azından halka kazandırmalarını diliyoruz. Caretta carettalar bizim sayemizde yaşıyordu, yoksa buradaki diğer yaban hayvanlar carettaları yer. Gelip de burada caretta carettalarla ilgilenmiyorlardı ki, biz ilgileniyorduk” şeklinde konuştu.

“Çocuklarımla yaz mevsiminde buraya gelip vakit geçiriyorduk”

Köyde zeytin toplarken çardakların yıkıldığının haberini aldığını söyleyen Kadriye K. isimli vatandaş ise, “Tarlada zeytin topluyorduk, bize haber veren olmadı. Çardaklar yıkılmış denilince gidelim görelim dedik, yerimizde duramadık. Torunlarım burada yazın yüzüp stres atıyordu, halkına zarar vermek bu başka bir şey değil. Kızım da burada çardak kurmuştu. Yarımızın kolu yarımızın bacağı ağrıyor, yarımızda kireçleme var, faydası olsun diye buraya geliyorduk. Boşaltılacak diye haber verilmedi, biz yeniden bir karar çıkacağını sanıyorduk, o güne kadar çardağımızı sökeriz diye düşünüyorduk. Ama kimseye haber vermeden, habersizce bu işi bitirdiler” dedi.

Kumköy, önümüzdeki hafta temizlenecek

Aksu Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, yıkımın ardından bölgede yaşayanlara eşyalarını toplaması için bu hafta izin verilecek ve önümüzdeki hafta belediye ekipleri tarafından alan tamamen temizlenecek.

Vali Şahin, plajın halka açılacağını bildirmişti

Antalya Valisi Hulusi Şahin geçen haziran ayında yaptığı açıklamada; plajdaki çardakların yıkımının ardından sahilin tamamen vatandaşın kullanımına sunulacağını belirterek, plajın herhangi bir otel ya da işletmeye verilmeyeceğini duyurmuştu.