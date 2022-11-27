Antalya’nın Serik ilçesinde umuma açık yerlerde 77 personel ve 6 ayrı noktada yapılan denetim ve kontrollerde 950 şahıs incelendi.

Antalya’nın Serik ilçesinde umuma açık yerlerde 77 personel ve 6 ayrı noktada yapılan denetim ve kontrollerde 950 şahıs incelendi.

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Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü Polis Sorumluluk Bölgesinde bulunan umuma açık yerler ve yol uygulaması denetimlerinde; umuma açık yerlerde 77 personel ile 6 ayrı noktada denetim ve kontroller yapıldı. 4 ayrı noktada ise 31 personel ile yol uygulaması yapıldı. Umuma açık yer denetiminde; 19 kahvehane, 10 kafe, 1 internet kafe, 13 içkili içkisiz restoran ve 3 eğlence mekanı kontrol edilerek 748 şahıs incelendi. Yol uygulamalarında toplam 112 araç ve 202 şahıs incelenerek, yapılan denetimde trafik yönünden toplamda 9 araca idari para cezası uygulandı. 1 şahsa ise alkollü araç kullanmaktan gerekli işlemler yapıldığı bildirildi.