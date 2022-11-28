Antalya’nın Serik ilçesinde dünyaevine giren çiftin gelin arabasının önünü okey masası kurup oyun oynayarak kesen arkadaşları, takı töreninde de bulaşık önlüğünün yanı sıra ayva ve salatalık taktı.

Antalya’nın Serik ilçesinde dünyaevine giren çiftin gelin arabasının önünü okey masası kurup oyun oynayarak kesen arkadaşları, takı töreninde de bulaşık önlüğünün yanı sıra ayva ve salatalık taktı.

Antalya Serik’te dünyaevine giren Ömür ve Havvanur Ünal çiftine damadın arkadaşları tarafından yapılan sürprizler düğüne damga vurdu. Gelin alma sırasında davul zurna eşliğinde otomobilin önüne kurdukları masada okey oynayıp yolu kesen arkadaşları, damadın masaya para bırakmasıyla gelin arabasının geçmesine izin verdi. Ünal çiftine yapılan sürprizler takı töreninde de devam etti. Damada, arkadaşları tarafından bulaşık önlüğü, temizlik malzemeleri ile ayva ve salatalık takıldı.

Bütün bu yaşananlar davetliler tarafından ilgi ile izlenirken, cep telefonu kamerası ile kaydedildi.