Antalya’da, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde fener alayı coşkusu yaşandı. Ünlü rap sanatçısı Sefo’nun konseriyle kutlamamalar doruğa çıktı.

Antalya’da, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde fener alayı coşkusu yaşandı. Ünlü rap sanatçısı Sefo’nun konseriyle kutlamamalar doruğa çıktı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Cumhuriyet İçin Antalya El Ele Platformu tarafından fener alayı düzenlendi. Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği programa çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Korosu’nun eşliğinde ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Konyaaltı Varyant’tan Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Varyantta açılan 400 metre uzunluğunda Türk bayrağı elden ele meydana kadar taşındı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, milletvekilleri, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, fener alayında vatandaşlarla birlikte yürüdü, marşlara eşlik etti. Meydandaki kalabalığı dev platformdan selamlayan Başkan Böcek, Antalyalıların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

"2. yüzyıl başlıyor"

Özgürlük ve bağımsızlığın sembolü ve en büyük güvencesi olan Cumhuriyetin, gençlerin omuzlarında daha ileriye taşınacağını vurgulayan Muhittin Böcek, "Türkiye Cumhuriyetinin 2. yüzyılı başlıyor. 99 yıldır olduğu gibi Cumhuriyetimizin 2. yüzyılında da atamızın izinden ayrılmadan bilimin, sanatın ve kültürün ışığında barışın, kardeşliğin özgürlüğün ve demokrasinin hüküm sürdüğü bir ülke için durmadan, yılmadan, yorulmadan yürüyeceğimize söz veriyorum. Yaşamım boyunca ve 28 yıllık siyasi hayatımda tüm çalışmalarımı Atatürk’ün devrim ve ilkeleri doğrultusunda gerçekleştirdim. Cumhuriyetimizin 100. yılında konserlerin festivallerin yasaklanmadığı halkımızın fikirlerini daha özgürce ifade edebildiği, daha demokratik ve daha aydınlık bir Türkiye’de buluşmak dileğiyle” dedi.

"Sefo konseri"

Başkan Böcek’in konuşmasının ardından ünlü rap sanatçısı Sefo, aynı meydanda konser verdi. Sefo’nun konserine özellikle gençler büyük ilgi gösterdi.Saatler öncesinden alanı dolduran Antalyalılar, Sefo’nun seslendirdiği parçalarda gönüllerince eğlendi.