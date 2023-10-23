Antalya Büyükşehir Belediyesi, CumhuriyeTin 100. yılında sporun gücünü vurgulamak adına Plaj Voleybolu Turnuvası düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamaları çerçevesinde düzenlediği Plaj Voleybolu Cumhuriyet Kupası’na 32 takım 128 sporcu katıldı. Konyaaltı Sahili 20 Nolu Plaj’da gerçekleşen turnuvada voleybol tutkunları kıyasıya mücadele etti. Her takım zorlu 5 müsabaka gerçekleştirdi. Rakipleri tek tek eleyerek finale uzanan 4 takım kupa, madalya ve hediye çekleriyle ödüllendirildi.

Cumhuriyetin 100.yılında sportif faaliyetler

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, Antalya’da Cumhuriyetin 100. yılı anısına sportif etkinlikler organize ettiklerini belirterek, “Bunlardan ilki plaj voleybolu turnuvasıydı. 25-26 Ekim’ de Fashion Week adıyla bir moda sunumumuz olacak. 28 Ekim’de Konyaaltı’nda açık deniz yüzme yarışı olacak. Dünya rekortmeni milli sporcumuz Şahika Ercümen de varyant bölgesinde dalış yapacak. 29 Ekim’de de Tünektepe bölgesinde Cumhuriyet tırmanışı yarışımız var. 3 farklı kategoride olacak. Cumhuriyetimizin 100. yılını şehrin farklı alanlarındaki sportif faaliyetlerle kutlayacağız” diye konuştu.