Antalya’da çok sayıda gümrük kaçağı cep telefonu, sigara ve alkol el geçirildi, 11 şahsa adli işlem yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya, Alanya ve Manavgat Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Kepez, Manavgat ve Alanya ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyonda, 15 gümrük kaçağı cep telefonu, bin 257 gümrük kaçağı sigara, bin 682 adet gümrük kaçağı puro, 35 pipo tütünü, bin 641 cinsel içerikli içecek/çikolata, 62 elektronik sigara, bin 112 paket elektronik sigara kartuşu, 124 elektronik sigara likiti, 53 litre gümrük kaçağı alkol, 229 bin 152 şişe kaçak alkol, 2 tabanca ve 20 fişek ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında toplam 11 şahsa adli işlem gerçekleştirildi.