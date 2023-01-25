Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in çocuklara tatil hediyesi olarak düzenlediği Çocuk Tiyatroları Şenliği büyük ilgi görüyor. 5 Şubat’a kadar sürecek olan şenlikte birbirinden eğlenceli 15 oyun, 3 farklı sahnede çocuklarla buluşuyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in çocuklara tatil hediyesi olarak düzenlediği Çocuk Tiyatroları Şenliği büyük ilgi görüyor. 5 Şubat’a kadar sürecek olan şenlikte birbirinden eğlenceli 15 oyun, 3 farklı sahnede çocuklarla buluşuyor.

Büyükşehir Belediyesi Antalya Şehir Tiyatrosu’nun (AŞT) katkılarıyla yerel tiyatrolara da katkı sağlayan Çocuk Tiyatroları Şenliği coşkuyla devam ediyor. 21 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek şenlikte birbirinden eğlenceli ve macera dolu oyunlar çocuklarla buluşuyor. Şenlik çerçevesinde Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Perge Salonu’nda sahnelenen Antre Sahne’nin ‘ Şanslı’ isimli oyunu çocuklardan tam not aldı. Antalya Şehir Tiyatroları tarafından Yıldız Kenter Sahnesinde sahnelenen ‘Külkedisi’ oyunu da büyük beğeni topladı. Heyecan dolu oyun izleyen çocukları masal diyarlarına götürdü.

Çocuklar tiyatroya ücretsiz ulaşıyor

Çocuklar için tiyatro etkinliklerinin ücretsiz olarak sunulmasının çok kıymetli olduğunu ifade eden Hatice Kavlacı, emeği geçenlere teşekkür etti. Kavlacı, “Kızım ve arkadaşlarıyla hemen ücretsiz biletleri alıp geldik. İnternet üzerinden kolayca ulaşabildik. Yeni bir oyun izlemiş olduk. Okul zamanlarında çocuklar için bu tür tiyatro oyunlarına katılma şansımız olmuyordu. Güzel bir imkan. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

“Her sömestir gelmeyi planlıyoruz “

AŞT’nin Külkedisi oyununa geldiklerini ve çok beğendiklerini söyleyen Emine Yılmaz da “Antalya Şehir Tiyatroları ekibi çok güzel çok dinamikti. Çocuklarla yaptıkları konuşmalarla tiyatroyu sevdirmek adına çok güzel tutum sergiliyorlar. Çocuklarım büyük keyif aldı. İkizlerimle beraber her sömestr tatilinde gelmeyi planlıyoruz. Bu çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Başkan Böcek’e istek

Oyunları izlemek için tiyatroya gelen öğrenciler oyunları çok beğendikleri ifade etti. Murat Bozdoğan ismindeki bir öğrenci ise Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e hitaben, “ Muhittin amca oyunları çok beğendik devamını bekliyoruz’ dedi.

5 Şubat’a kadar sürecek olan şenlikte birbirinden eğlenceli 15 oyun, 3 farklı sahnede çocuklarla buluşmaya devam edecek.