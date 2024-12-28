Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları (AŞT), Anton Çehov’un unutulmaz eseri “Marangoz’un Köpeği Kaştanka”yı kukla oyunu olarak sahneye taşıdı. Prömiyeri yapılan oyun beğeni topladı.

Antalya Şehir Tiyatroları, repertuvarına yeni bir çocuk oyunu daha ekledi. Anton Çehov’un unutulmaz eserlerinden olan “Marangoz’un Köpeği Kaştanka”, kukla oyunu olarak çocuklar için sahneye konuldu. Uzun süren kukla yapımı ve prova çalışmalarının ardından hazır hale gelen kukla çocuk oyunu, Antalya Şehir Tiyatroları Yıldız Kenter Sahnesi’nde ilk defa seyirciyle buluştu. Yönetmenliğini Ata Yıldırım’ın yaptığı “Marangoz’un Köpeği Kaştanka” da oyuncular hem kuklaları oynatırken hem de kendi karakterlerini canlandırdı.

Minik sanatseverlerden beğeni aldı

Çocuk yaş grubuna yönelik olarak hazırlanan oyun, minik tiyatroseverler tarafından beğeni gördü. Dost canlısı bir köpeğin güç yaşam şartlarında itiraz etmeden nasıl yaşadığını, köpeğin duygularının müzik ve şarkı ile desteklendiği, yeni kurulan arkadaşlıkların ve yeni yaşam şartlarının köpek üzerindeki etkisini anlatan bir oyun olan “Marangoz’un Köpeği Kaştanka” önümüzdeki günlerde de sahnelenmeye devam edecek.

Hem oynadılar hem kukla oynattılar

Oyunun yönetmeni Ata Yıldırım, oyun hakkında şu bilgileri verdi: “Oyundaki kuklaları, kendimiz hazırladık. Diğer oyunlarımıza nazaran bir ilke imza attık. Hem oynadık hem de kukla oynattık. Oynayan oynatan ilişkisini biraz daha fazla verdik ve sanıyorum ki bu da seyirciye iyi geçti. Karakterlerin birbiriyle olan diyalogları üzerine olan sevimli bir dostluk hikayesiydi”.

Seyirci Betül Güven, “Hem ben hem de çocuklar oyunu çok beğendi. Çok gerçekçi ve eğlenceliydi, çok keyifli vakit geçirdik. Herkesin emeğine sağlık” dedi.