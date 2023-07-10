Antalya’nın Serik ilçesinde iki gündür etkili olan rüzgarlı hava hortuma neden oldu. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, markete ait şemsiyeler ile sandalyeleri uçurtma gibi uçurdu.

Serik ilçesinde etkili olan fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Fırtına dolayısıyla masalar yan yattı. İş yeri sahibi ve müşterilerin kimisi market içine kaçarken karlama satıcısı ise şemsiyeye tutunarak hem kendini hem de malzemelerini kurtarmaya çalıştı. Araç sahipleri ise otomobiline binip olay yerini terk etti.

“O an dışarıda sandalyeleri uçarak geliyordu”

Serik’e bağlı Çandır Mahallesinde yaşanan olayda araçların plakasını bile sökecek kadar güçte bir hortum oluştuğunu belirten market sahibi Mustafa Ali Tunç, "İçeride müşteriler varken, bir anda hortum geldi. Ben dışarı çıktım o anda hanım kolumdan çekti beni. O an dışarıda sandalyeleri uçarak geliyordu, araçların plakasını bile söktü, motosikleti ters çevirdi, üstünde mermer olan masayı yan yatırdı. İçeri girerek kendimizi koruduk. Daha önce burada caminin de hortumdan minaresi yıkılmıştı" diye konuştu.

Karlama satan Ali Çetin ise "Dün akşam saatlerinde oturuyorduk. Bir anda bir hortum geldi ben o an şemsiyeye tutundum. Daha sonra acayip bir alabora oldu. Komşum olan marketin şemsiyelerini ters çevirdi. Bir tanesini uçurtma gibi alıp götürdü. Benim bardaklar havada götürdü. O anda ben de şemsiyeyi tutmaya çalıştım sonuçta çevrede insanlar var zarar gelmesin diye düşündüm" dedi.