Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sahipsiz sokak hayvanları için Türkiye’nin en modern tesislerinden birini kazandırdı. Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi sevimli dostlarını ağırlamaya başladı. Proje çatısına kurulacak GES ile ihtiyaç duyduğu elektriği de kendi karşılayacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sahipsiz sokak hayvanları için Türkiye’nin en modern tesislerinden birini kazandırdı. Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi sevimli dostlarını ağırlamaya başladı. Proje çatısına kurulacak GES ile ihtiyaç duyduğu elektriği de kendi karşılayacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kepezin Kirişçiler Mahallesi’nde yapımını tamamladığı Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi can dostlara sıcak bir yuva oldu. Bakımevi, sevimli misafirlerini ağırlamaya başladı. Kepezaltında bulunan eski barınaktaki sokak hayvanlarının büyük bölümü yeni yerlerine nakledildi. Sokak hayvanları geniş ve konforlu barınaklarına kavuştu. Bin 321 kedi ve 732 köpek kapasitesiyle yaklaşık 45 bin metrekare alan içinde hayata geçirilen projede hayvanların konforu için tüm detaylar düşünüldü.

Yeni yuvalarında konforlu yaşayacaklar

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Seda Özel, projenin hizmet vermeye başladığını ifade ederek, Eski barınaktan buraya hayvan nakillerimizi yüzde 80 oranında gerçekleştirdik. İlk olarak yasaklı ırklarımızı, engelli hayvanlarımızı, kedilerimizi taşıdık. Çok az bir kısmı eski barınağımızda. Önümüzdeki ay içinde nakil işlemini tamamlamayı düşünüyoruz. 4 Nisan Dünya Hayvanları Koruma Gününde de bir açılış gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Şu an için hayvanlarımızın ortamları oldukça sağlıklı ve güvenli. Alanları da ciddi anlamda genişlediği için burada konforlu ve güvenli bir şekilde hayatlarını sürdürecekler. Hayırlı olsun diye konuştu.

Türkiye’nin en moderni

Türkiye’nin en modern, kapsamlı ve en üst seviye imkanlarıyla donatılmış Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi Projesiyle can dostlar, yerden ısıtmalı, geniş ve modern yeni yaşam alanlarına kavuştu. Projede klinik, hasta köpek revirleri, karantina binası, kedi evi, operasyon öncesi ve sonrası kafesleri, 60 tehlike arz eden köpek kafesi, 78 adet engelli köpek kafesi, 60 adet yavrulu anne kafesi, yem ve mama deposu, serbest dolaşım alanı bulunuyor. Ayrıca yasaklı ırk köpekler için de bir bölüm yer alıyor. Sokak hayvanlarına konforlu bir ortam sağlayacak merkez Avrupa standartlarında modern bir sokak hayvanları bakım evi olarak hizmet verecek. Proje çatısına kurulacak GES ile ihtiyaç duyduğu elektriği de kendi karşılayacak.